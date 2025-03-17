Gıda Denetimi sürüyor

​​​​​​​Ramazan ayına girmemizle birlikte hem belediye zabıtası, hem de ilçe tarım müdürlüğü denetim ekiplerinin gıda üreten ve satan işyerlerine başlattığı denetimler aralıksız sürüyor.

Ramazan ayına girmemizle birlikte hem belediye zabıtası, hem de ilçe tarım müdürlüğü denetim ekiplerinin gıda üreten ve satan işyerlerine başlattığı denetimler aralıksız sürüyor.

Denetim yapma yetkisi olan kurumlardan biri olan ilçe tarım müdürlüğünde görevli gıda kontrolörleri de Akyazı İlçesinde fırıncılık ürünleri, unlu mamuller ve şekerleme başta olmak üzere ramazan paketleri, et/et ürünleri, süt/süt ürünleri üreten, depolayan ve satışını yapan işletmelerde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Gıda maddeleri üzerinde yapılan denetimleri destekleyen Akyazılılar, bu tür denetimlerin ramazan ayı dışında da aynı tempoda devam ettirilmesini denetime yetkili kurumlardan istiyor ve talep ediyorlar.