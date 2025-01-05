EMEKLİ ÖĞRETMEN HAŞİM UZUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İlçemiz Cumhuriyet mahallesi halkından Hasan, Halil ve Ahmet Uzun’un abileri, Yusuf, Yunus Emre ve Arda Uzun’un babaları

İlçemiz Cumhuriyet mahallesi halkından Hasan, Halil ve Ahmet Uzun’un abileri, Yusuf, Yunus Emre ve Arda Uzun’un babaları emekli öğretmen Haşim Uzun vefat etti.

Haşim Uzun süredir rahatsız olup tedavi göüyordu. Cenazesi bugün kubbeli Yeni Cami‘de kılan öğle namazı ve cenaze namazı sonrası merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun.BİZİM AKYAZI

Oğlu : Yunus Emre Uzun 0530 429 90 97

İlçemiz Cumhuriyet mahallesi halkından Hasan, Halil ve Ahmet Uzun’un abileri, Yusuf, Yunus Emre ve Arda Uzun’un babaları emekli öğretmen Haşim Uzun vefat etmişti.

Haşim Uzun süredir rahatsız olup tedavi göüyordu. Cenazesi bugün kubbeli Yeni Cami‘de kılan öğle namazı ve cenaze namazı sonrası merkez aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenabı Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz mekanı cennet olsun.BİZİM AKYAZI

Oğlu : Yunus Emre Uzun 0530 429 90 97