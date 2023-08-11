E-5 TEKİ ASİT FACİASININ 58. YILDÖNÜMÜ

Bundan tam 58 yıl önce D-100 Karayolunun Hendek yakınlarında sabaha karşı İstanbul’dan Ankara’ya gitmekte olan Otobüsün yol kenarında arıza yapmış park halindeki asit yüklü kamyona çarpması sonucu 25 kişi asit içinde yanarak can vermişti.

OLAY NASIL OLMUŞTU

11 Ağustos 1965 sabahı saat 03:15 civarında D-100 karayolu üzerinden İstanbul-Ankara seferini yapan Özdemir Süer kontrolündeki Civan Turizm'e ait "Sinemalı Civan" adlı yolcu otobüsü, Kargalıhanbaba köyü yakınlarında şaft arızası nedeniyle yol kenarında beklemekte olan Mustafa Filik kontrolündeki nitrik asit yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonucunda kamyon tankerinde bulunan nitrik asit toprağa ve yol kenarında bulunan su birikintisine döküldü. Nitrik asidin su ile tepkimeye girmesinin ardından oluşan yoğun duman nedeniyle otobüsün içerisinde uyuyan yolcuların bazıları otobüsün yandığını düşünerek panik halinde otobüsü terk etmeye çalıştı. Olay anında acılarını dindirmek amacıyla nitrik asit birikintisine atlayan 25 yolcudan 18 yolcu olay yerinde asit yüzünden eriyerek öldü. Kamyonun sürücüsü Mustafa Filik de dahil 7 yolcu ise ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Adapazarı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Aralarında ABD ve Lübnan vatandaşlarının ve otobüs şoförü Özdemir Süer'in de aralarında olduğu 17 kişi ise yaralanmıştı.

Cesetlerin kokuları kilometrelerce uzaklara ulaşmış, hatta Akyazı İlçesinden bile hissedilmişti.

Kaza sonrası

Kaza sonrasında asit nedeniyle tanınamaz hale gelen 18 yolcunun naaşları, kazanın olduğu yerin 10 metre ilerisinde köylüler tarafından kazılan çukurun içine gömüldü.

Cenaze töreni ve cenaze namazları çukurun olduğu yerde köy imamı tarafından yapıldı. Kazazedelerin yakınları, cenazelerin bulunduğu çukurun olduğu alana bir anıt mezar yaptırdı.

"Trafik Şehitliği" adındaki bu anıt mezar günümüzde hala ziyaret edilebilmektedir.

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