Vefat
Giriş Tarihi : 11-10-2024 23:54

DUALARIMIZ ADAMPO HALUK RENÇBER İÇİN

​​​​​​​Geçtiğimiz gün organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Rençber ailesinin sevilen isimlerinden futbol camiasının Adampo lakapı

DUALARIMIZ ADAMPO HALUK RENÇBER İÇİN

Geçtiğimiz gün organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Rençber ailesinin sevilen isimlerinden futbol camiasının Adampo lakapı  taktığı Haluk Rençber için 3. Okuma gecesi bu akşam yapıldı.

Cevat Ayhan Kubbeli Camiinde din görevlileri tarafından yapılan okuma ve ardından yapılan dualar Haluk Rençber’in şehitlerimizin ruhlarına bağışlandı.

Merhum Haluk Rençber’in  son gece okumasına katılan cemaate cami çıkışında irmik tatlısı ikramında bulunuldu.

 

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: