DUALARIMIZ ADAMPO HALUK RENÇBER İÇİN

​​​​​​​Geçtiğimiz gün organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Rençber ailesinin sevilen isimlerinden futbol camiasının Adampo lakapı

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz gün organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Rençber ailesinin sevilen isimlerinden futbol camiasının Adampo lakapı taktığı Haluk Rençber için 3. Okuma gecesi bu akşam yapıldı.

Cevat Ayhan Kubbeli Camiinde din görevlileri tarafından yapılan okuma ve ardından yapılan dualar Haluk Rençber’in şehitlerimizin ruhlarına bağışlandı.

Merhum Haluk Rençber’in son gece okumasına katılan cemaate cami çıkışında irmik tatlısı ikramında bulunuldu.