Dostluğumuz Ebedidir

Üstün, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay, İnşaat Mühendisi ve siyasetçi Cevdet Akbaş, İş insanları Ömer Türkyılmaz, Mehmet

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı belediyesi eski başkan yardımcılarından Ayhan Balcı, Akyazı Esnaf Odası başkanı Emin Üstün, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay, İnşaat Mühendisi ve siyasetçi Cevdet Akbaş, İş insanları Ömer Türkyılmaz, Mehmet Uluköylü ve belediye eski meclis üyesi Yavuz Sultan Anat’ı Akyazılılar onları birlikte görmeye alışıktırlar.

Bu kez de Ayhan Balcı’nın belediye meclisi üyesi oğlu Enes Murat Balcı’nın nişan töreninde bir araya geldiler, bir arada oturdular, eski günleri birlikte yad ettiler ve Enes Murat Balcı’ya ömür boyu Mutluluklar dilediler.