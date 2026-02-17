Hamam deresi suyu renk değiştirdi

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk’ta bulunan Şose Mahallesi ile Orta Mahalleyi birbirinde ayıran ve sınır olan, zaman zaman insanların bile su içtiği hayvanların sulandığı dere olarak da bilinen “hamam deresi” suyu kirlenmeden

Bahse konu olan suyun içinde bulundurduğu balıklarda ölmek suretiyle suyun kirliliğini ortaya koyarken, o civarlarla yaşayanlarla birlikte Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’da en fazla feryat edenlerin başında geliyor.

Muhtar Çakmakçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dere suyunun kirliliğinden ve balık ölümlerinden bahsetti ve “aman bu derenin bugünlerde suyunu kullanmayın” ikazını yaptı.

Çakmakçı, bahse konu olan açıklamasında Kuzuluk Orta Mahalle fabrika mahallesinden Alaağaç Mahallesi istikametine doğru akan dereye dökülen kimyasal maddeler yüzünden balık ölümleri olmaktadır. Muhtarlığımız tarafından İlçe Tarım Müdürlüğüne ve Şehircilik Bakanlığımıza bilgi verilmiştir açıklaması da yer aldı.

Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’nın yaptığı bu paylaşım büyük ses getirirken vatandaşlarda suyu kirletenlerin acilen bulunup gerekli cezasının verilmesini ve suyu bir daha kirletmemesi yönünde de uyarılmasını istediler.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde bazı yetkililerin Kuzuluk’a gelerek etrafta araştırma yaptıkları ve bilgi aldıkları da öğrenildi.