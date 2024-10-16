Eğitim
Giriş Tarihi : 16-10-2024 16:38

DERSİMİZ TURŞU KURMA

16 Ekim Dünya gıda günü nedeniyle Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan gittiğiBerrak Ana Okulunda minik öğrencilere

DERSİMİZ TURŞU KURMA

16 Ekim Dünya gıda günü nedeniyle Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan gittiğiBerrak Ana Okulunda minik öğrencilere “Sağlıklı yaşam için güvenilir gıda” konusunda bilgiler verdi. Meydan akabinde turşu kurma etkinliği yaptı.

Berrak Ana Okulu öğrencileri Müdür amcalarına hem verdiği bilgiler hem de kurduğu turşu için teşekkür ettiler.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan da yaptığı açıklamada “ minik çocuklarımızla güzel saatler geçirdik. Çok Mutlu oldum dedi.

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