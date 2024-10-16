DERSİMİZ TURŞU KURMA

16 Ekim Dünya gıda günü nedeniyle Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan gittiğiBerrak Ana Okulunda minik öğrencilere

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

16 Ekim Dünya gıda günü nedeniyle Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan gittiğiBerrak Ana Okulunda minik öğrencilere “Sağlıklı yaşam için güvenilir gıda” konusunda bilgiler verdi. Meydan akabinde turşu kurma etkinliği yaptı.

Berrak Ana Okulu öğrencileri Müdür amcalarına hem verdiği bilgiler hem de kurduğu turşu için teşekkür ettiler.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan da yaptığı açıklamada “ minik çocuklarımızla güzel saatler geçirdik. Çok Mutlu oldum dedi.