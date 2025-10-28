CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANIYOR

​​​​​​​Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 102. Yıldönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu Akyazı’da da çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00 te başlayacak, 29 Ekim Çarşamba günü saat 24.00 sona erecek.

Bayram 28 Ekim Salı günü saat 12.30 da Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törende Protokol çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı okundu.

Bayram kutlamalarınınİkincisi 29 Ekim günü saat 10.00 da Kaymakam Mustafa İkbal Eşki Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul edecek.

Daha sonra saat 10.30 da Recep Tayyip Erdoğan Spor Komkleksi salonunda kutlama programı uygulanacak.

Saat 20.30 da ise Halkımız için ısa adı AKSA-DER olan Akyazı Kültür ve Sanatseverler Derneğince Türk Sanat Müziği eserleri ve Halk türkülerinden oluşan şahane bir konser verilecek.