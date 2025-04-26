CUMA NAMAZINA GİDİYORDU ECEL ONU YOLDA YAKALADI

​​​​​​​Akyazı Ömercikler Mahallesinde bulunan TOKİ Evlerinde yaşamını sürdürmekte olan Akyazı’da tatlıcılık yapan esnaflardan Ali, Adem ve Emre Aral’ın babaları İbrahim Aral,

Akyazı Ömercikler Mahallesinde bulunan TOKİ Evlerinde yaşamını sürdürmekte olan Akyazı’da tatlıcılık yapan esnaflardan Ali, Adem ve Emre Aral’ın babaları İbrahim Aral, evinden çıkıp Cuma namazı kılmak istediği camiye gitmek için çıktığı yolda yürürken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Yapılan tıbbı müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen İbrahim Aral’ cenazesi defnedilmek üzere doğum yeri olan Niğde’ye götürüldü.

MADDİ HASARLI KAZALAR

Araba çarptı ve yaralandı

Akyazı’da gece meydana gelen kazada yoldan karşıya geçmek isteyen Sami B.ye araba çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Sami B. 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra tedavi için önce Akyazı Devlet Hastanesine, sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü ve tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bahçe duvarına çarptı sürücü yaralandı

Akyazı Vakıf Mahallesinde meydana gelen kazada bir otomobil yoldan çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada, çarpma neticesinde otomobil maddi hasar gördü.

İhbarı alan 112 sağlık ekibi kaza mahalline giderek kazada yaralanan sürücüye ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.