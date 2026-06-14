Dokurcun ’da Keşkek festivali ve Hacet Mevlidi

​​​​​​​Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dokurcun Keşkek Festivali ve Hacet Mevlid-i Şerif Cemiyeti Merkez Mezarlığında gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dokurcun Keşkek Festivali ve Hacet Mevlid-i Şerif Cemiyeti Merkez Mezarlığında gerçekleştirildi.

Dokurcun Merkez Mezarlığımızda okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla ebediyete irtikal edenler rahmetle yâd edildi. Ardından birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olan keşkek ikramımı yapıldı.

Mahallenin gençlerinden büyüklerine, kadınlarından emektarlarına kadar herkesin katkı sunduğu bu güzel günde dayanışmanın, kardeşliğin ve dostluğun sıcaklığını bir kez daha hissedildi.

Yapılan açıklamada Uzaktan yakından gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Nice hacetlerde, nice keşkek günlerinde yeniden buluşmak dileğiyle.

Dokurcun’da bugün yine gönüller bir oldu, sofralar bereketlendi, muhabbetler çoğaldı; kısacası çok da hora geçti ‘’ ifadeleri kullanıldı.