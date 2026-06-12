LGS SINAVI YARIN YAPILIYOR

2026 Yılı sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü (yarın ) yapılıyor.

2026 Yılı sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü (yarın ) yapılıyor.

Akyazı’daki sınavlar 5 okulda yapılacak bunlar:

1-Paris Ortaokulu, 2-TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, 3-Anadolu Lisesi, 4- Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi, 5- MTA Endüstri Meslek Lisesi.

Akyazı’da 1063 öğrencinin gireceği sınav 2 oturumda gerçekleşecek. İlk sınav saat 09.30 da başlayacak. İkinci oturum ise saat 11.30 da başlayacak.

İlk oturumda sorular Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve yabancı dil derslerinden, İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden olacak. İlk sınav 50, ikinci sınav 40 soru sorulacak. İlk sınav süresi 75 dakika, ikinci sınav 80 dakika olacak.

Sınav günü Kimlik sorunu olacaklar için İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.30 ile 12.30 saatleri arasında açık olacak.

Sınava girecek olan öğrenciler yanlarında Kimlik kartı veya kimlik kartı yerine geçecek belge, Fotoğraflı sınava giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. Sınava girecek öğrenciler en geç saat 09.00 da sınav merkezinde olacak.

Emniyet güçleri sınav merkezleri çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alacak, sınav sırasında çevrede öğrencileri rahatsız edebilecek gürültü yapılmamasını sağlayacak.