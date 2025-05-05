CHP AKYAZI’DAN BASIN AÇIKLAMASI

Bu gün TBMM Başkan vekili ve İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER’ in cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan çirkin saldırı üzerine CHP Akyazı

Bu gün TBMM Başkan vekili ve İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER’ in cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan çirkin saldırı üzerine CHP Akyazı teşkilatı bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması aynen şöyle:

“Bu gün 04.05.2025 tarihinde TBMM Başkan vekili ve İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya ÖNDER’ in Atatürk Kültür merkezinde ki cenaze töreni çıkışında genel başkanımız sayın Özgür ÖZEL’ e yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Genel başkanımıza yapılan alçak saldırı yalnızca genel başkanımıza değil toplumsal barışa, halkın iradesine, demokrasiye, hak ve özgürlüklere, Türkiye’nin geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Saldırıyı yapan; evlat katili olduğu söylenen insanlıktan nasibini almamış şahsın, önceki genel başkanımız sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’ na saldırıyı yapan (inek hırsızı) şahıs gibi halk kahramanı olarak gösterilip elinin öpülmeyeceğini umut ederek hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı alacağına inanmak istiyoruz.

Bu saldırılara ve bozuk zihniyete asla teslim olmayacağız ve yılmadan mücadelemize devam edeceğiz.

Genel başkanımız sayın Özgür ÖZEL’ e bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Akyazı ilçe örgütümüz olarak genel başkanımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Akyazı Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu