ÇAVDAR VE YÜKSEL AİLELERİNİN MUTLU GECESİ

Akyazı Paris Ortaokulunun sevilen öğretmenleri İlhan ve Melek Çavdar çifti yakışıklı evlatları Kurthan’ı, Suat ve Nursel Yüksel çifti’nin güzel kızları Selin ile başgöz etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Akyazı Paris Ortaokulunun sevilen öğretmenleri İlhan ve Melek Çavdar çifti yakışıklı evlatları Kurthan’ı, Suat ve Nursel Yüksel çifti’nin güzel kızları Selin ile başgöz etmenin mutluluğunu yaşadılar.

Bu akşam Mudurnu çayı kenarındaki Yakıcı Garden düğün salonunda oldukça kalabalık bir davetlinin katıldığı muhteşem düğün töreninde genç çiftlerin nikahlarını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Kıydı. Gelin hanıma nikah cüzdanını ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can taktim etti.

Alkışlar arasında salona alınan genç çiftler Kurthan ve Selin ilk danslarını yaparken diğer davetliler de genç çiftlerin bu danslarına iştirak edince hoş bir görüntü oluştu.

Düğün sahibi Çavdar çifti ise Gece boyunca hiç dinlenme fırsatı bile bulamadan masa masa gezerek davetlilerle ilgilenerek mutluluklarını paylaşmak üzere geceye katılan davetlilerle ilgilendiler ve teşekkür ettiler.

Evlatlarının mürüvvetlerini gören Çavdar ailesini tebrik eder, genç çiftler Kurthan ve Selin Çavdar’a da kuracakları yeni yuvalarında ömür boyu sağlık ve mutluluklar dileriz. BİZİM AKYAZI