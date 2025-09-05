Anasayfa

CANINA KIYAN 23 YAŞINDAKİ GENÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

İddiaya göre girdiği bunalım sonucu kendisini tabancayla başından vurarak canına kıyan Kadir Kılıç’ın olay yeri inceleme ve savcılık ön inceleme çalışmalarının ardından gönderildiği Otopsi sonrası cenaze baba evine getirildi.

Akyazı'da dün öğle saatlerinde seccade üzerinde canına kıyan 23 yaşındaki Kadir Kılıç dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İddiaya göre girdiği bunalım sonucu kendisini tabancayla başından vurarak canına kıyan Kadir Kılıç’ın olay yeri inceleme ve savcılık ön inceleme çalışmalarının ardından gönderildiği Otopsi sonrası cenaze baba evine getirildi. Akyazı İnönü Mahallesindeki hanesinde alınan helalliğin ardından cenaze Yeşil Direk Camiine getirildi. Burada Kılıç ailesi taziyeleri kabul etti. Kadir Kılıç’ın anne ,Baba ve yakınları ayakta durmakta zorlandılar. Akyazı İnönü Mahallesi halkından merhum Remzi Kılıç'ın torunu , Merhum Osman Kılıç'ın oğlu, Taner ve Hasan Kılıç'ın, Cengiz ve Ali Boğaz'ın yeğenleri ,Ramazan Kılıç'ın kardeşi ,Kadir Kılıç’ın cenazesi Yeşildirek Camiinde Cuma namazı öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Süt Fabrikası yanındaki aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.