Buse ve Burak nikahlandılar

Aslen Akyazılı olan Fatma ile Cem Baykal bu yıl doktor çıkan ve görevine başlayan çocukları Burak’ı kendisi gibi

Aslen Akyazılı olan Fatma ile Cem Baykal bu yıl doktor çıkan ve görevine başlayan çocukları Burak’ı kendisi gibi doktor olan Buse Furtuna ile nikahladılar.

Kadıköy Evlendirme Dairesinde gerçekleşen nikaha her iki mutlu aile, ailenin yakınları ve sevenleri katıldı.

Burak’ın kuzeni Cemre ve eşi Oğuz da nişanda olduğu gibi çalıştığı yer olan Dubai’den bir kez daha İstanbul’a gelip nikaha katılması “vefalı kuzen” dedirtti.

Gazeteci Salim Özyılmaz ile kardeşi Bahar Özyılmaz’da kuzenlerinin nikah merasimine katılıp genç çifti tebrik edip mutluluk dileklerini ilettiler.

Düzenlenen nikah takı merasimi ile son buldu.

Nikahlanarak bir ömür boyu birlikte olmaya karar veren her iki genç doktor çifte bizde mutluluklar dileriz.