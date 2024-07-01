BU YIL 20. Sİ DÜZENLENEN GELENEKSEL AKYAZI KARAPINAR YAYLA ŞENLİKLERİNE BÜYÜK İLGİ

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan yayla şenliği MuhtarZafer Aydın’ın konuşması ile devam etti. Muhtar Aydın konuşmasında 20 yıldan beri aralıksız ve düzenli bir şekilde devam

Bu yıl 20.cisi düzenlenen Akyazı Yörükyeri Mahallesi Karapınar yayla şenlikleri Karapınar yaylasında gerçekleştirildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan yayla şenliği MuhtarZafer Aydın’ın konuşması ile devam etti. Muhtar Aydın konuşmasında 20 yıldan beri aralıksız ve düzenli bir şekilde devam eden Karapınar yayla şenliğimize hemşehrilerimiz büyük ilgi göstermektedir. Yılda bir kere de olsa köyümüzden iş bulma ve başka nedenlerle başka yerlere göç etmiş mahalle halkımız şenlik dolayısı ile burada buluşuyor ve hasret gideriyor, geçmişlerini yadediyor ve de eğlenme fırsatı buluyor dedi ve şenliğin gerçekleşmesinde emekleri geçen başta geçmişteki muhtarlarımız ve kipleri olmak üzere , Belediyemiz, kaymakamlığımız, iş adamlarımız, müftülüğümüz ve halkımıza teşekkür ediyorum diyerek şenliklerin gelecek yıllarda daha da genişletilerek yaşatılmaya devam edeceğini söyledi.

Bu yılki şenliklere ilginin büyük olduğu gözlenirken yaylanın nefis manzarası, temiz havasından istifade eden vatandaşların çocukları da hazırlanan oyun guruplarında doyasıya eğlenme fırsatı buldular.

Topluca kılınan öğle namazı ve sonrasında yapılan duanın ardından misafirlere öğle yemeği ikramında da bulunuldu.

Karapınar yayla şenliğine yakın ve uzaktan gelen mahalle halkı ve yakınlarının yanı sıra Akyazı ve Sakarya’dan gelen siyasiler, iş adamları ve bazı memurlar katıldılar.