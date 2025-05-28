BİRİNCİOĞLU SAKARYA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİNİ AĞIRLADI

​​​​​​​Akyazı Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ziyaretine gelen Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni Kızılay Şubesinde ağırladı.

Akyazı Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ziyaretine gelen Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni Kızılay Şubesinde ağırladı.

. Başkan Birincioğlu Gençlik Meclisi Başkanı Atakan Erebilir, Başkanvekili Taner Nalbant, Medya Komisyon Başkanı Ömer Karakum ve Spor Komisyon Başkanı Aysu Yıldız kardeşlerimizle kurumlar arası işbirliği ve çalışmalarımız hakkında fikir ve görüş alışverişinde bulunduk.

Gönüllülerimiz, özellikle genç kardeşlerimizle kurumlar arası çalışmalarımızı titizlikle sürdürecek, insanımıza ulaşmamız gereken her alanda diyaloglarımızı devam ettireceğiz.

Nazik ziyaretleri için Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne Kızılay Akyazı Şubesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Şeklinde konuştu.