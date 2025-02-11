Birbirlerinden oy istediler

​​​​​​​Akyazı Muhtarlar Derneğinin olağan kongresi 26 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak.

Akyazı Muhtarlar Derneğinin olağan kongresi 26 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak.

Sosyal gelişim merkezinde saat 14.00 de yapılacak olan kongrede 74 muhtar oy kullanacak.

Şu ana kadar Muhtarlar Derneği başkanlığı için şu andaki başkan Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş ile Buğdaylı Muhtarı Veysel Pelen adaylıklarını açıklayan iki isim oldu.

Muhtarlar Derneği başkan adaylarından Buğdaylı Muhtarı Veysel Pelen şu anda başkanlık yapan Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş’ın İlçe merkezinde bulunan iş yerine gelerek kendisinden yapılacak olan kongrede oy istedi ve kongre ile ilgili bilgiler aldı.

Ahmet Savaş’ta aynı şekilde rakibinden oy talebinde bulundu. Bu görüntü kongrenin centilmence geçeceğine işaret olarak kabul edildi.

Bu bir araya gelişte her iki başkan adayı divan başkanlığı için Akyazı Ziraat Odası ve Ticaret Borsası yönetim kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar ismi üzerinde anlaşma sağladı.

Yapılacak olan kongrede Akyazılı Muhtarlar 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu, 3 asil ve 3 yedek Denetim kurulu üyesi ve 13’de Federasyon delegesi seçecek.