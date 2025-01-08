Belediyenin gülen yüzü Mehmet Bize Veda Etti

kyazı belediyesinin çeşitli departmanlarında 38 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan, hem belediye başkan ve çalışanları hem de Akyazılılar tarafından sevilen ve sayılan Mehmet Cemal Akdemir Ofislerine gelerek duayen gazeteciler

Akyazı belediyesinin çeşitli departmanlarında 38 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan, hem belediye başkan ve çalışanları hem de Akyazılılar tarafından sevilen ve sayılan Mehmet Cemal Akdemir Ofislerine gelerek duayen gazeteciler Kenan Certel ve Salim Özyılmaz’a hem teşekkür etti hem de veda etti.

Mehmet Cemal Akdemir, çalışma hayatımın tamamını Akyazı belediyesinde geçirdim. Bana verilen görevleri aksatmadan yerine getirmek için çaba sarf ettim. Yine çalışma hayatım içinde Sakarya’nın basındaki duayenleri Salim Özyılmaz ve Kenan Certel abilerimden büyük destek gördüm. Kendilerine teşekkür ediyor, sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyorum dedi.

Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel de Mehmet Cemal Akdemir’e ziyareti için teşekkür ettiler ve yeni hayatında sağlık mutluluk dilediler.