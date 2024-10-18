BELEDİYE BAŞKANI SOYKAN’DAN OKUL ZİYARETLERİ

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan 2024-2025 öğretim yılının başlaması dolayısı beraberinde İlçe milli Eğitim Müdürü Hasan Can olduğu halde ilçedeki Atatürk ve Paris İlkokulları ile

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan 2024-2025 öğretim yılının başlaması dolayısı beraberinde İlçe milli Eğitim Müdürü Hasan Can olduğu halde ilçedeki Atatürk ve Paris İlkokulları ile Alaağaç Ortaokul ve Konuralp Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Başkan Soykan Atatürk ilkokulu ve Alaağaç Ortaokulunda yaptığı konuşmada her iki okul binasının yeni olduğunu belirterek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başarılar diledi.

Konuralp Anadolu Lisesi’nde de benzer konuşmayı yaparak öğretmen ve öğrencilerin yeni öğretim yıllarını kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Paris İlkokulunda da girdiği sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerin yeni öğretim yıllarını tebrik etti, başarılar diledi.

Paris İlkokulu 4/D sınıfında yaşanan sınıf başkanlığı seçimlerini kazanan ve kazandığı taktirde Belediye başkanını sınıfımıza getireceğim sözünü veren Beyzanur Tayyar’ın daveti üzerine okula ve sınıfına geldiğini belirten Başkan Soykan Beyzanur’u ve öğrencileri tebrik ederek onları dinledi. İsteklerini not etti ve daha sonra okuldan ayrıldı.