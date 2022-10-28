Belediye Başkan Yardımcısı Özer’in Emniyetten Misafirleri Vardı

​​​​​​​Siirt Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken birlikte çalıştığı Asayiş Şube Müdürü Ahmet Şenol beraberinde Özel Hareket Daire Başkanlığında görevli Tolga Gök ve üç genç harekatçı emniyet mensubu

Siirt Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken birlikte çalıştığı Asayiş Şube Müdürü Ahmet Şenol beraberinde Özel Hareket Daire Başkanlığında görevli Tolga Gök ve üç genç harekatçı emniyet mensubu ile birlikte emekli Emniyet mensubu olan ve şu anda Akyazı Belediye başkan yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Ali Özer’i makamında ziyaret etti.

Es ki günlerin tekrar hatırlandığı ve hatıraların tekrar canlandırıldığı ziyaret sonrası açıklama Başkan yardımcısı Ali Özer’den geldi. Özer, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum değerli Müdürümüz Ahmet Şenol beraberinde değerli meslektaşlarım olduğu halde Akyazı’ya gelerek beni ziyaret etmesi beni son derece sevindirdi. Ziyaretleri için değerli müdürüme ve meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum dedi.