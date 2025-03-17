ATSO Başkanı Ömercikoğlu bankalara çağrıda bulundu “ Siz de faiz oranlarını düşürün “

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Sadi Ömercikoğlu, Merkez bankasının 250 baz puan faiz indirdiğine işaret ederek bankalara çağrıda bulundu ve “sizde verdiğiniz ticari kredilerde faiz

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Sadi Ömercikoğlu, Merkez bankasının 250 baz puan faiz indirdiğine işaret ederek bankalara çağrıda bulundu ve “sizde verdiğiniz ticari kredilerde faiz indirimine gidin” dedi.

Merkez Bankasının politika faiz oranını 250 baz puan indirmek suretiyle yüzde 42,5 ‘e çektiğini belirten ATSO Başkanı Ömercikoğlu “Merkez bankamızın bu indirimini bizler reel sektör olarak olumlu bulduğumuzu ifade ediyorum. O nedenle bankalarımızda hiç zaman geçirmeden iş dünyasına kullandırdıkları kredi faizlerini de indirmeleri gerekir. İndirsinler ki iş dünyası bu indirimden yararlansın ve önünü görmesi sağlansın” açıklaması yaptı.