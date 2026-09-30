AŞIRI YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI BAZI OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

​​​​​​​Sakarya’da son 48 saattir aralıklarla devam eden sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağışlar, 17

Sakarya’da son 48 saattir aralıklarla devam eden sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağışlar, 17 Ağustos 1999 depreminden yaklaşık iki ay önce yaşanan ve kentte ciddi sel olaylarına neden olan yağışları yeniden hatırlattı.

Sakarya, son günlerde etkili olan sağanak yağışın etkisi altında. Kent genelinde yağışlar aralıksız devam ederken, birçok ilçeden su baskını, taşkın ve ulaşımda yaşanan olumsuzluklara ilişkin haberler geliyor.

Son 48 saattir etkili olan sağanak, 1999’da 17 Ağustos depreminden yaklaşık iki ay önce yaşanan şiddetli yağışları hatırlattı. Meteoroloji verilerine göre 26 Haziran 1999’da Sakarya’da bir günde 127,7 milimetre yağış kaydedilmişti. Kentte bugün de sağanak nedeniyle olumsuzluklar yaşanıyor.

Akyazı'da 6 okulda Eğitime ara verildi! İşte o okullar

Akyazı’da şiddetli yağışlardan etkilenen Mahallelerde 6 okulda eğitime çarşamba günü bir gün ara verildi.

Akyazı Kaymakamlığı aldığı kara doğrultusunda, 6 Okulda 30 Eylül 2026 Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verme kararı aldı. Sel ve taşkınlarda etkilenen Mahallelerde bulunan Ara verilen okullar şöyle:

Kuzuluk Topçusırtı İlkokulu, Kuzuluk Enver Ören İlkokulu, Kuzuluk Mehmet Soykan İlkokulu, Kuzuluk İlkokulu, Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu VE Yağcılar İlkokulu

Sakarya’da dün sabahtan bu yana etkisini sürdüren yoğun sağanak yağış, Akyazı’da da hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçeye bağlı Çatalköprü Mahallesi’nde etkili olan yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Dekar başına 30 bin lira masraf etti

Çatalköprü Mahallesi’nde tarımla uğraşan Selçuk Manav’ın arazileri de yoğun yağış nedeniyle su altında kaldı.

Manav’ın araziler için dekar başına yaklaşık 30 bin lira masraf yaptığı öğrenilirken, sular altında kalan tarım arazilerinde oluşan zarar endişe yarattı.

Mudurnu Deresi için kritik uyarı

Öte yandan bölgede etkili olan yağışların ardından Mudurnu Deresi'ndeki su seviyesinin de kritik seviyeye ulaştığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre derenin taşma noktasına yaklaşması bölgede endişeye neden olurken, taşma yaşanması halinde yaklaşık 10 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı.