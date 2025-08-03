ASAKYAZISPOR’DA OLAĞAN KONGRE: ŞAMİL TÜRKAN GÜVEN TAZELEDİ

Dün gerçekleşen Sakarya’nın güzide kulüplerinden Süper Amatör kümede mücadele eden As Akyazıspor kulübünün olağan kongresinde üyeler mevcut Başkan

Dün gerçekleşen Sakarya’nın güzide kulüplerinden Süper Amatör kümede mücadele eden As Akyazıspor kulübünün olağan kongresinde üyeler mevcut Başkan Şamil Türkan ve ekibini tekrar seçerek güven tazeledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda yapılan toplantı kongreyi yönetmek üzere Divan seçimi ile başladı. Divan başkanlığına Sait Beşir, Başkan yardımcılığına Feyzi Bora ve katip üyeliğe de Enes Karanfil seçildi.

Divanın teşekkülünden sonra Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi.

Daha sonra sıra ile yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu. Raporda Başkan Şamil Türkan genel kurulu selamladıktan sonra 3 yıllık faaliyetlerini anlatırken şunları söyledi.

“ Göreve gelmemizin üzerinden 3 yıl geçti. İstedik ki Akyazı sporunun içinden yeni oluşumlar da gelsin talip olsun. Fakat şehrimizde de, spor camiasında da mevcut yönetimin devamı yönünde devamlı görüşler ortaya atıldı. Dün akşam da saygıdeğer ODA Başkanları yapmış oldukları basın toplantısında aynı yönde görüşlerini ifade ederek destek vereceklerini açıkladılar. Destekleri her zaman bizleri gururlandırdı onurlandırdı. Bu nedenle kendilerine teşekkür ederim. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca kulübümüz Akyazısporumuzu Sakarya süper amatör ligin en iddialı takımı haline getirdik. Bu süre içinde 3 playoff ve bir de final oynayarak Sakarya’nın en güzide kulübü olması bizleri sevindirdi. Bundan sonra için de yeni bir oluşum gerçekleştirdik. Projelerimiz var. İnşallah sizlerin destekleri ile daha da genişletme yolunda çaba sarf etmek istiyoruz. İlçemizin bir çok sorunu var ama bizim beklentimiz burada asfalt, doğalgaz, su ve elektriğin insan yetiştirmediği, Eğitimin ve bu yolda yapılacak çalışmaların, gençliğe cesaret vereceğini ve bu şekilde insan yetiştirileceğini gençlerimizin buna ihtiyacı olduğunu, ülkemiz gençlerini gerek eğitim ve spor başta olmak üzere değişik alanlardaki faaliyetlerde eğiterek farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu yüzden sizlerin desteklerini talep ediyoruz. Biz göreve geldiğimizde Akyazısporun bir otobüsü yoktu. Takımımıza bir otobüs kazandırdık. Toplantı salonumuz oldu, Yatakhane oluşturduk. Alt yapı guruplarını oluşturduk, kapalı olan branşları tekrar faaliyete geçirdik. Spor okulumuzda 230 civarında oyuncumuz var. Bunların eğitimlerine devam ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz kulübümüze bir spor tesisi kazandırmak olacaktır. Bunun için Belediye Başkanımız Bilal Soykan olmak üzere tüm meslek odalarımız başta olmak üzere Akyazı’nın ileri gelenlerinin desteğini istiyoruz. Çağrıda bulunuyoruz. Yönetim kurulumuz olarak gönüllülük esasına göre görev yapıyoruz. İnşallah bunu da başarırsak daha rahat görev yapacağımıza inanıyoruz.

Gelecek sezonda Başkanımız önümüzü açtı. Kongreden sonra ASSU firması ile sponsorluk anlaşması imzalayacağız. Bu güne kadar yanımda olan yönetici arkadaşlarım ve sponsorluk yapan arkadaşlarımın isimlerini zikretmek istiyorum. Uğur Baştan, Otobüsü almamızda bize destek veren Deniz Akdin , Otobüsü giydirmemize destek veren Ali Koç ve kapısına gittiğimizde bizi boş çevirmeyen Akyazı Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir final müsabakası geçirdik, Bu güne kadar ilk defa bu kadar kalabalık bir seyirci önünde müsabaka oynadık, Hiç kimseyi dışlamadan toplumumuzu Akyazıspor bünyesinde birleştirmeye devam edeceğiz. Saygıda kusur etmeyeceğiz hangi görüşten olursa olsun herkesi kucaklaya devam edeceğiz. Akyazımızın inşası yolunda Akyazısporumuza büyük görevler düşüyor bunun farkındayız. Biz de bu göreve layık olmaya çalışacağız. Genel kurulumuza teşrif eden sizlere çok teşekkür ediyorum, Allaha emanet ediyorum”

Daha sonra denetleme kurulu raporu, kesin hesap raporu ve tahmini bütçe okundu. Raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Raporların okunup kabul edilmesinin ardından yapılan seçimlere tek liste ile giren Şamil Türkan ve 30 kişiden oluşan ekibi oyların tamamını alarak yeniden seçildiler. As Akyazı sporun yeni yönetimi Şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ASİL:

Şamil Türkan, Mustafa Demiralay, İsmet Öztürk, Ahmet Silahçı, Naim Yolcu, Oğuzhan Çolak, Sedat Can Özsoy, Feyzi Bora, Hüseyin Furuncu, Emre Esmer, Resul Zorlu, Sefa Çakır, Onur Kurt, Gündoğar Can, Okan Soğukpınar, Onur Saka, Sanberk Çıvgın

YÖNETİM KURULU YEDEK

Azem Karakum, Veysel Akyüz,Bedirhan Ateş, Sefa Ercan, Burak Mangıroğlu, Beyzanur Eroğlu Taşkara, İsmail Tekin, Enes Uluköylü, Muhammet Salih Güzel, Kadir Kurtoğlu, Adem Aydın, Harun Yılmaz, ve Muhammet Zait Atasoy.

Denetleme kurulu Asil üyeliklerine de : Talha Gödek, Enes Karanfil ve Haldun Sehit ; Denetleme kurulu yedek üyeliklerine: Furkan Gövler, Serkan Taşçı ve Mustafa Aktaş seçildiler.

Sonuçların açıklanmasından sonra dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan Başkanı Sait Beşir gündemin tamamlandığı belirterek toplantıyı kapattı.