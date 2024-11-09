ASAKYAZISPOR DEPLASMANDA 8 ATTI LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Sakarya Süper amatör A gurubun güçlü takımı olan ekiplerinden As Akyazıspor deplasmanda Yeşilyurtspor'a konuk oldu.

Sakarya Süper amatör A gurubun güçlü takımı olan ekiplerinden As Akyazıspor deplasmanda Yeşilyurtspor'a konuk oldu.

Yeşilyurt suni çimde saat 14-00 oynanan müsabakada maçın hakemliklerini Alperen İnanır, Önder Demir ve Kadir Kalkan yaptılar ve başarılı yönetimleri ile göz doldurdular.

As Akyazıspor maçın ilk yarısını 25.dakikada Muratcan 28.dakikada Ömer ve 40.dakikada Ersin'in kaydettiği gollerle 3-0 önde kapadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 52.dakikada Muratcan,54 Ersin,60 Samet Yıldız,70 ve 90.dakikalarda Baha Dere ile goller bulunca mücadele 8-0 As Akyazıspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bir diğer temsilcimiz Alaağaçspor da deplasmanda gurubun lideri ile karşılaştı. Alaağaçspor karşılaşmada 3-1 önde iken Kalaycıspor kalecisinin maçın 87.dakikasında hakeme fiili saldırısı sonucu maç tatil edildi. Lider Kalaycıspor'un yenilmesi ile As Akyazıspor A gurubunun yeni lideri oldu.

As Akyazıspor gelecek hafta deplasmanda Harmanlıkspor ile karşı karşıya gelecek.