Anlamı büyük yardımlar  

​​​​​​​Akyazı’da ikamet etmekte olan Ramazan Akarsu’nun yaşı küçük ama yüreği büyük çocuğu Ömer Akarsu, kumbarasında biriktirdiği 5 bin 250 lirayı GAZZE’li kardeşlerine ulaştırılmak üzere babası ile birlikte Kızılay Akyazı Şubesine gelerek

Akyazı’da ikamet etmekte olan Ramazan Akarsu’nun yaşı küçük ama yüreği büyük çocuğu Ömer Akarsu, kumbarasında biriktirdiği 5 bin 250 lirayı GAZZE’li kardeşlerine ulaştırılmak üzere babası ile birlikte Kızılay Akyazı Şubesine gelerek Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’na biriktirdiği parayı teslim etti.

Ömer Akarsu’nun biriktirdiği parasını teslim ederken “Gazzeli Kardeşlerimiz aç susuz yaşam savaşı verirken bize gülmek, oyuncaklarla oynamak yakışmaz. Onlar özgür olana kadar yanlarında olacağım ve bütün imkanlarımı onlar için kullanacağım. “ dediğini belirten Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu bende Ömer kardeşimi bu ulvi düşüncelerinden dolayı tebrik ediyorum dedi ve emanetini hiç zaman geçirmeden Gazzeli çocuklarımıza ulaştırılmak üzere genel merkeze göndereceklerini söyledi.

Öte yandan Gazzeli çocuklara bir yardımda Akyazı Nevruz Banoğlu İlkokulu 3/C sınıfı öğrencilerinden geldi. Sınıf öğretmenleri Engin Eren ve Okul Müdürleri Soner Arabacı önderliğinde kendi aralarında topladıkları bin (1.000) TL yi Kızılay Akyaz Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’nu sınıflarına davet ederek topladıkları parayı teslim ettiler ve Gazzeye gönderilmesini istediler.

Kızılay başkanı Birincioğlu, minik öğrencilerimizin emanetlerini yerine ulaştırmak üzere şerefle ve gururla teslim aldık. Bu güzel davranışları için hem çocuklarımıza hem de okulumuzun müdür ve sınıf öğretmenine teşekkür ediyorum dedi.