Ankara’da Akyazı rüzgarı esti

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, Karapürçek eski belediye başkanı Orhan Yıldırım, Ayazı belediyesi eski başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, AKP eski İl Genel Meclisi Üyesi Akyazılı iş insanı Hüseyin Düzcan ve Akyazı Şerefiye Mahallesi eski muhtarı Mehmet Taşkın’la birlikte Başkente giderek adeta bir Akyazı rüzgarı estirmiş oldu.

Rüzgarı estiren Akyazı heyeti AKP Sakarya Milletvekilleri Lütfü Bayraktar ve Murat Kaya’yı, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin Akyazılı Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ve Türk-İş Genel başkanı Ergün Atalay’ı makamlarında ziyaret ettiler.

Giden Akyazı heyeti adına konuşan Belediye başkanı Soykan, güzel geçen bir yolculuk oldu. Hem Milletvekillerimiz, hem de Sakaryalı başkanlarımızı makamlarında ziyaret ettik. İyi ağırlandık ve sorunlarımızı ziyaret ettiklerimize anlattık, çözümü konularında sözler alıp tekrar Akyazı’mıza geri döndük açıklaması yaptı.