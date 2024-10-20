ALAAĞAÇSPOR YEŞİLYURT’U ELİ BOŞ GÖNDERDİ 2-1

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör B gurubunda mücadele eden temsilcilerimizden Alaağaçspor evinde konuk ettiği Yeşilyurt takımını 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Alaağaçspor bu sonuçla puanını 4 e yükseltti.

Alaağaçspor’un daha üstün oynadığı karşılaşmada ilk gol Yeşilyurt takımından geldi. 15. Dakikada ceza alanında topla buluşan Arda Ö. Güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

34. Dakikada Alaağaçspor İsmail ile beraberliği sağladı.

Takımlar soyunma odasına bu sonuçla gitti.

Alaağaçspor ikinci yarıya hızlı başladı. Ele geçirdiği bir çok pozisyonu yine değerlendiremedi. İstediği gol 84. Dakikada geldi. Bu dakikada Yeşilyurt kale önünde meydana galen karambolde topu önünde bulan Yasin yarım vole ile çektiği şut Yeşilyurt filelerini havalandırdı. 2-1 Bundan bir dakika sonra Yeşilyurttan Emre ve Antrenör Sanar Gürsel kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maç bu sonuçla tamamlandı.

Maçın orta hakemi verdiği kararlarla misafir takımın büyük tepkisini aldı.

SAHA: Akyazı suni

HAKEMLER: Emin Arıcı, Yiğit Kurt, Buğra Eroğlu

ALAAĞAÇSPOR: Harun** Süleyman** (Ulaş**) Murat*** Berat*** Melih** Burak*** Yakup*** Necmi** İsmail*** Yasin*** Emrah** (Furkan**)

ANTRENÖR: Zeki Taş

YEŞİLYURT: Adem**Rahman*** Hakan** Oktay**(Tunçhan**) Burak** (Sami**) Levent*** Ada Ç.** Arda Ö.*** Emre ** Sercan** (Bayram**) Barış**

ANTRENÖR: Sanar Gürsel

GOLLER: Dk. 15 Arda Ö. (Yeşilyurt) Dk. 34 İsmail, Dk.83 Yasin (Alaağaç)

KK. Dk. 84 Emre,Dk.87 Sanar Gürsel (ANT.) Yeşilyurt