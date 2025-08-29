Akyazılılar soruyor Binalar çürümeye mi terk edildi

Akyazı’nın en güzel yerinde bulunan ve daha evvel İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü binası olarak kullanılan ana cadde

HABER: Salim Özyılmaz

Akyazı’nın en güzel yerinde bulunan ve daha evvel İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü binası olarak kullanılan ana cadde üzerinde bulunan ve boşaltılan iki bina adeta çürümeye terk edilmiş gibi görünüyor.

İl Özel İdaresi Müdürlüğünün yasa gereği kapatılması ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün de yeni bir binaya taşınması nedeniyle boşaltılan her iki binanın gün geçtikçe bakımsızlıktan dolayı dökülmeye başlamasına Akyazılılar ” Bu kadar da olmaz ki, her iki bina bakımsızlıktan adeta dökülüyor. Binaların kullanılır hale getirilerek resmi bir ya da iki kuruma tahsis edilmesi gerekir. Ya yıkın ya da bakımlarını yapın diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.

Yine Akyazılılar “ Bakalım çürümeye terk edilmiş olan bu iki bina kullanılır hale getirilecek mi. Bizim de merak konumuz budur” diyerek tepki dolu seslerini yükseltmeye devam ediyorlar.