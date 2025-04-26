AKYAZI’DATURİZM HAFTASI KUTLANDI

​​​​​​​Ülkemizde her yıl 17-22 Nisan tarihlerinde kutlanmakta olan Turizm Haftası Akyazı’da da düzenlenen törenle kutlandı.

Ülkemizde her yıl 17-22 Nisan tarihlerinde kutlanmakta olan Turizm Haftası Akyazı’da da düzenlenen törenle kutlandı.

Akyazı Ahi Evran Ticaret Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve okul salonunda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okulun Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Keren Can Çolak yaptı.

Daha sonra Sakarya’nın turizm potansiyelini gösteren gezilip görülmeye değer güzelliklerinden oluşan 15 dakikalık bir film izlendi.

9. Sınıf Öğrencisi İbrahim Demircan’ın Sakarya’da yetişen çeşitli ürünleri tanıttığı slayt gösterisini “Ben neresiyim” adlı illerin özelliklerinin şiir şeklinde anlatılıp izleyicilere ben hangi ilim diye sorularla bu ilin bulunması yarışması izledi. Yarışmada bilenler hediye ile ödüllendirildi.

Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Sevil Genç tarafından hazırlanan Güzel ülkem söz korosu dinletildi.

Akyazı Ahi Evran Ticaret Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Turizm Haftası kutlama programına Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Yaşar, Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz , Okul Müdürü İlyas Asan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.