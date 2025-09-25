Akyazı’da Gazze için gece düzenlenecek

​​​​​​​Akyazı Belediyesi Filistin’deki zulme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile Cuma günü ilçe merkezinde ‘Gazze Gecesi’ düzenleyecek.

Akyazı Belediyesi Filistin’deki zulme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile Cuma günü ilçe merkezinde ‘Gazze Gecesi’ düzenleyecek. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Dursun Ali Erzincanlı ve Murat Belet’in katılacağı programa tüm Akyazılıları davet etti.

İsrail’in Filistin’deki Müslümanlara karşı uyguladığı zulme dikkat çekmek için Akyazı’da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirilecek. Akyazı Belediyesi tarafından 26 Eylül Cuma akşamı düzenlenecek olan etkinlikte dualar edilecek, şiirler ve ilahiler okunacak. Dursun Ali Erzincanlı ve Murat Belet’in katılacağı etkinlik ilçe merkezinde saat 20:00’da başlayacak.

Filistin’deki zulme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Gazze’de yaşanan zulme sessiz kalmamız mümkün değil. Filistin’i, Gazze’yi gündemden düşürmememiz gerekiyor. Hemşehrilerimizle birlikte mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı programa davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.