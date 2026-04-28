AKYAZI'DA AYNI GÜN MEYDANA GELEN 2 OLAYDA 1 ÖLÜ 1 YARALI 

​​​​​​​Akyazı’da Akbank önünde bir servis aracı çalışmakta olan Telekom işçisinin ayağını ezerek ayağının üzerinden geçerek çalışanın yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Türk Telekom çalışanı Cengiz R. Cadde üzerinde çalışırken cadde üzerinden geçmekte olan bir servis aracı tarafından ayağının üzerinden geçti ve çalışan işçi yaralandı.

Yapılan ihbar sonucu olay mahalline sağlık ekibi ile polis ekibi sevk edildi. Yaralanan çalışan tedavi için ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Akyazı’da kanlı gece

Akyazı Fatih Mahallesi Singapur Evleri civarında Fatih Kurt isimli şahısla F.Ş. arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda Fatih Kurt bıçakla göğsünden yaralandı.

Olay mahalline sevk edilen sağlık ekibi Fatih Kurt’u Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatih Kurt kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Fatih Kurt’un ölümüne neden olan F.Ş. de kavga yaptıkları mahalde Polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.