Akyazı'da aile arasında silah ve bıçaklı kavga! 1 ölü 2 yqralı

​​​​​​​Akyazı Küçücek Mahallesi'nde kayınpeder ve damat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu. Kavgada kayınpeder Turan Kılıçkan

Akyazı Küçücek Mahallesi'nde kayınpeder ve damat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu. Kavgada kayınpeder Turan Kılıçkan tarafından silahla yaralanan damat 37 yaşındaki Y.O.A. da kayınpederini bıçakla yaraladı. Damat ve kayınpederi ayırmaya çalışan K.G. de kavgada yaralandı. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay Sakarya'nın Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

64 yaşındaki kayınpeder Turan Kılıçkan ile 37 yaşındaki damadı Y.O.A arasında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan kavga silah ve bıçakların ortaya çıkmasıyla büyüdü. Kayınpeder Turhan Kılıçkan damadı Y.O.A.'yı silahla ayaklarından yaralarken yaralı damat kayınpeder Kılıçkan'ı bıçakla yaraladı. Tarafları ayırmaya çalışan K.G. de kavgada yaralandı. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Kayınpeder Turan Kılıçkan hayatını kaybetti.

Yaralanan damat Y.O.A. ve K.G. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.