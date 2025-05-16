AKYAZI SANATSEVERLER DERNEĞİNDEN MUHTARLARA TÜRKÜ GECESİ

​​​​​​​Kısa adı AKSADER olan Akyazı Kültür ve sanatseverler derneği Akyazı’lı mahalle muhtarları için türkü gecesi düzenledi.

Kısa adı AKSADER olan Akyazı Kültür ve sanatseverler derneği Akyazı’lı mahalle muhtarları için türkü gecesi düzenledi.

Akyazı PTT Karşısındaki BOTANİK GARDEN tesisleri salonunda düzenlenen Dernek üyesi Gazeteci ve emekli öğretmen Kenan Certel’in sunumu ile gerçekleşen türkü gecesi Dernek Başkanı İsmail Özmert’in konuşması ile başladı.

Başkan Özmert konuşmasında AKSADER’İN 2014 Yılında kurularak faaliyete geçtiğini, geçen 10 yıllık süre içinde Güzel Akyazı’mızın sosyal ve kültürel seviyesinin geliştirilerek artırılması için elimizden gelen her türlü faaliyet çabalarımıza karşılık ilçemiz yöneticileri dahil hiçbir yerden destek verilmemesi bizleri üzmektedir. Bizlere destek verin sizlerin karşısına daha donanımlı ve daha güzel programlarla çıkalım şeklinde konuştu.

Bütün bunlara rağmen biz faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu gece muhtarlarımız onuruna türkü gecesi düzenledik. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden seçtiğimiz en güzel türkülerimizi seçtik. Sizlerin de katılımı ile güzel bir gece geçireceğimizi umuyorum diyerek geceye katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum dedi.

Programı suncak sazende ve koristlerin tanıtımının ardından Anadolu’muzun çeşitli yörelerinden seçilmiş 22 türkü solo ve koro eşliğinde söylenirken davetlilerin de bu türkülere eşlik etmesi ile unutulmaz bir gece yaşandı.