AKYAZI REFAH’TA BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ

​​​​​​​Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanlığına Mutlu Çetin getirildi. Atama usulü yapılan değişiklikle bir müddettir İlçe başkanlığı görevini başarıyla yürüten Ayhan Aslan başkanlık görevini yapılan yeni atamayla Mutlu Çetin’e teslim etti.

Refah Partisi Akyazı İlçe Başkanlığına Mutlu Çetin getirildi. Atama usulü yapılan değişiklikle bir müddettir İlçe başkanlığı görevini başarıyla yürüten Ayhan Aslan başkanlık görevini yapılan yeni atamayla Mutlu Çetin’e teslim etti.

Görevi devir alan Mutlu Çetin yaptığı ilk açıklamasında şunları söyledi “ Bugüne kadar partimize gerek başkan, gerekse yönetim kurulu üyesi ve gerekse parti üyesi olarak hizmet yapan bütün partililerimize teşekkür ediyorum. Başkanlık görevini bana tevdi eden İl başkanımız Hüseyin Gürsoy’a Genel başkanımız ve Genel Merkezimizde görev yapmakta olan partililerimize de teşekkür etmeyi de görev sayıyorum. Ben ve yönetim kurulumuzda yer alan arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek partimizi İlçemizde daha ileri götürmek için bütün imkanlarımızı kullanacağız”

Refah Partisi Akyazı İlçe başkanlığına atanan Mutlu Çetin, eski başkan Ayhan Aslan’dan görevi devir alarak çalışmalara başladı.