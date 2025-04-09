AKYAZI HALK EĞİTİM’DEN TANITIM SERGİSİ

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bir ilki daha gerçekleştirerek halkın yoğun olarak girip çıktığı değişik mekânları kullanarak tanıtım sergileri açmaya başladı.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bir ilki daha gerçekleştirerek halkın yoğun olarak girip çıktığı değişik mekânları kullanarak tanıtım sergileri açmaya başladı.

Bu tanıtım sergilerinin ilkini Kaymakamlık binası salonunda açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü açtıkları Kurslardan kursiyerlerin el emeği göz nuru olan eserlerinden birer örneğini sergilediler.

Serginin Açılışını Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkan Vekili Hümeyra Hikmet Saygıdeğer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Halk Eğitim Müdürlüğü yetkileri ve bazı okul Müdürleri birlikte açtılar.

Kurslarda üretilen en güzel eserlerin yer aldığı sergiyi dikkatle gezen davetliler uzun süre eserleri incelediler. Bilhassa Kaymakam Mustafa İkbal Eşki eserleri teker teker inceledi yapılışları hakkında kurs öğretmenlerinden detaylı bilgi aldı.

Sergide kurslarda üretilen mahalli gıda maddeleri de yer aldı. Davetliler bu değişik lezzetleri de tadarak bu konularda da bilgilendirildiler.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz Müyesser Koşar, Suna Eroğlu, Melek Sofuoğlu, Leyla Yazıcı, Sevgi Berk, İlknur Dere, Cemile Özgür, Birsen Bilgiç ve Esra Uluköylü’nün Kurs öğretmenliklerini yaptığı; Giyim, Üretim Teknolojileri, El sanatları teknolojileri, Yiyecek içecek hizmetleri, sanat ve tasarım kurslarında üretilmiş olan eserleri sergisinin Cuma günü Akşamına kadar devam edeceğini söyledi.