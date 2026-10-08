HAYAT ARKADAŞINI KAYBEDEN DİŞ HEKİMİ HAYRETTİN SEZGİN’DEN EŞİNE SON GÖREV

​​​​​​​Geçtiğimiz gün vefat eden Eşi Seval Hanımı toprağa veren Akyazı’nın sevilen isimlerinden Diş Hekimi Hayrettin ve oğlu

Geçtiğimiz gün vefat eden Eşi Seval Hanımı toprağa veren Akyazı’nın sevilen isimlerinden Diş Hekimi Hayrettin ve oğlu Sercan Sezgin evlerinin temel direğini kaybetmenin acısını yaşarken O’na son görevlerini yerine getirerek ebediyete uğurladılar.

Evlerinin bahçesinde her üç gecede de oldukça kalabalık bir toplulukla yapılan okumalar ve sonunda yapılan dualar Seval Hanımın ruhuna bağışlandı.

Baba, Oğul Sezgin ve Özsoy aileleri acılarını paylaşmak üzere taziyelerde bulunan eş, dost ve akrabalarına teşekkür ederek haklarını helal etmelerini istediler.