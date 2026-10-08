AMATÖR SPOR HAFTASINDA COŞKULU KUTLAMA

​​​​​​​Türkiye’de her yıl kutlanmakta olan “Amatör spor haftası “ ilçemizde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce düzenlenen kutlamalar, törenlere katılan protokol ve sporcuların katılımı ile fakülte önünden başlayan kortej yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüşün Spor kompleksi bahçesinde sona ermesinin ardından ikinci tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Daha sonra İlçe Spor Müdürü Recep Kodalak ve Sakarya Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba haftanın önemini belirten konuşmalarını yaptılar.

Daha sonra protokolde yer alan ve spora hizmetleri olan katılımcılar duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlardaki sporcular sembolik gösterileri ile izleyenlerden bol alkış aldı.