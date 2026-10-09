Trafik Kazası Geçiren Ufuk öğretmen hayatını kaybetti

​​​​​​​Akyazı Alaağaç Mahallesi İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ufuk Şekerci öğretmen, geçtiğimiz günlerde okul çıkışında elektrikli bisikletiyle geçirdiği kaza sonrası ağır

Akyazı Alaağaç Mahallesi İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ufuk Şekerci öğretmen, geçtiğimiz günlerde okul çıkışında elektrikli bisikletiyle geçirdiği kaza sonrası ağır yaralı olarak önce Akyazı Devlet Hastanesine sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Bütün çabalara rağmen hayatını kaybeden Ufuk Şekerci öğretmenin cenazesi bugün (9 Ekim 2026) Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınan olan ikindi ve cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Çevresinde ve Meslektaşları arasında bir hayli sevilen Ufuk öğretmenin vefatı ailesi ile birlikte arkadaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Öğretmen Ufuk Şekerci’nin cenaze törenine Milli Eğitim camiası, öğrencileri ve kalabalık bir cemaat katıldı.

Ufuk Öğretmenimize Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye : 05333681209