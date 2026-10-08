İLÇE SAĞLIKTAN ÖĞRENCİLERE RUH SAĞLIĞI SEMİNERİ

​​​​​​​10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında, gençlerin ruh sağlığının korunması ve psikolojik iyi oluşlarının

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında, gençlerin ruh sağlığının korunması ve psikolojik iyi oluşlarının desteklenmesi amacıyla Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay, Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Belediyesi iş birliğinde öğrencilere yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

Programa; İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr. Yusuf Genç, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can katılım sağladı.

Programda öğrencilere; ruh sağlığının önemi, psikolojik iyi oluş, stres ve günlük yaşamda karşılaşılan sorunlarla sağlıklı baş etme yöntemleri, psikolojik dayanıklılığın güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda uygun destek kaynaklarına başvurmanın önemi hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra sağlıklı iletişim ve sosyal desteğin ruhsal iyilik hâli üzerindeki rolüne dikkat çekildi.

Gençlerin ruh sağlığının desteklenmesine yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların kurumlar arası koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Program kapsamında öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen bando gösterisi de büyük ilgi gördü. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği gösteri, etkinliğe renkli anlar kattı. Sağlıklı bireyler, güçlü toplumlar için ruh sağlığını birlikte destekliyoruz.

Etkinlik, öğrencilerin aktif katılımı ve kurumların ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen programın ardından sona erdi.