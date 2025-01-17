AKYAZI BELEDİYESİNİN GÜLEN YÜZÜ MEHMET EMEKLİ OLDU

Başkanla çalışan ve çalıştığı tüm başkanlar tarafından sevilen ve yine uzun yıllar Başkanlık Özel kalem Müdürlüğü çalışanı olarak görev yapan Mehmet Cemal Akdemir yine aynı görevde iken emekliye ayrıldı ve yeni bir hayata yelken açtı.

Akyazı belediyesinin cefakar Mehmet’i Emekli oldu

Akyazı belediyesinde uzun yıllar hizmet veren (35 yıl) çalıştığı süre içinde çok sayıda Başkanla çalışan ve çalıştığı tüm başkanlar tarafından sevilen ve yine uzun yıllar Başkanlık Özel kalem Müdürlüğü çalışanı olarak görev yapan Mehmet Cemal Akdemir yine aynı görevde iken emekliye ayrıldı ve yeni bir hayata yelken açtı.

Efendiliği, cana yakınlığı, hizmetleri, yanına gelenlerin işlerini görme konusundaki üstün başarısı, iş disiplini ve sevecenliği ile Akyazılı olmamasına rağmen gerçek bir Akyazılı gibi üstlendiği görevleri özveriyle ve başarıyla yapan, bu nedenle Akyazılıların gönüllerinde taht kurmayı başaran Mehmet Cemal Akdemir’in emekliye ayrılması üzerine belediye başkanı Bilal Soykan tarafından verilen, başkan yardımcıları ve daire Müdürleri ile çalışma arkadaşlarının da katıldığı yemekle Akdemir’e veda edildi.

Yemekte konuşan belediye başkanı Bilal Soykan, değerli bir personellerinin emekliye ayrılıyor olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi çalıştığı zaman içinde verdiği hizmetleri için teşekkür etti. Akabinde de kendisini bir çiçek ve plaketle vererek uğurladı.

Emekliye ayrılan Mehmet Cemal Akdemir’de yemekte yaptığı konuşmasında “Birlikte çalıştığım tüm başkanlarıma, başkan yardımcılarıma, Daire Müdürlerime, Mesai arkadaşlarıma ve beni bağırlarına basan kendilerinden biri yapan tüm Akyazılı hemşerilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Ben, bana verilen görevleri layıkıyla yapmak için çok çalıştım ve çalışmamın karşılığını aldığıma inanıyorum. Yalnız yaşamakta olan anneme ve babama bakmak için memleketim Tokat’a gidiyorum. O nedenle herkesten helallik istiyorum. Benim bir hakkım varsa hepsi helal olsun“ dedi.