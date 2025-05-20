Akyazı belediyesinin çalışmaları

Akyazı belediyesi bağlı Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler geride kalan hafta içinde Karacasu deresi çevre düzenleme projesi ve ışıklandırma çalışmaları, Dokurcun

Akyazı belediyesi geride bıraktığımız hafta içinde önemli çalışmalara imzasını atmayı bildi.

Akyazı belediyesi bağlı Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler geride kalan hafta içinde Karacasu deresi çevre düzenleme projesi ve ışıklandırma çalışmaları, Dokurcun ve Altındere Mahalleleri spor tesisi yapım çalışmaları, Ömercikler Mahallesinde parke döşeme çalışması, Altındere Osmanağa, Cumhuriyet ve Gündoğan, Karaçallık ve Merkez Yunus Emre Mahallelerinde malzeme serimi, İlçe genelinde yama çalışması, İlçe genelinde park ve bahçe bakım onarım ve ilaçlama çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Akyazı belediyesinin hızlı ve tempolu çalışma içinde olduğunu söylediler, 2025 yılında planlanan bütün projelerin hayata geçirilmesi için adeta teyakkuz içindeyiz açıklaması yaptı.