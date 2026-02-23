Akyazı Belediyesi Ramazan etkinliğini Dokurcun’da yaptı

​​​​​​​Ramazan ayına girildiği günden itibaren çeşitli etkinlikler düzenleyen Akyazı belediyesi, “Ramazan geldi hoş geldi mahalleme şenlik geldi” projesi kapsamında bu kez

Öğrenciler ve Velilerin katıldığı etkinlikte belediye tarafından düzenlenen çocuk oyun gruplarında çocuklar doyasıyla eğlenme fırsatı buldu.

Dokurcunlular, yapılan etkinlik için belediye başkanı Bilal Soykan’a teşekkür ederlerken, Bilal Soykan’da Bu yıl bu tür etkinliklerin devam edeceği müjdesini verdi.