AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI SOYKAN VE CUMHURİYET BAŞSAVCISI AŞIK ATATÜRK İLKOLULUNDA İFTARA KATILDI

Hüseyin Aşık ve İlçe Milli Eğiyim Müdürü Hasan Can “Maarif Kalbimizde” Ramazan projesi kapsamında Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan ve düzenlenen iftar programına katıldı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Cumhuriyet Başsavcısı

Hüseyin Aşık ve İlçe Milli Eğiyim Müdürü Hasan Can “Maarif Kalbimizde” Ramazan projesi kapsamında Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan ve düzenlenen iftar programına katıldı.

Okul Müdürü Faruk Kaya ve okul öğretmenlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul öğrencileri, okul aile birliği yönetimi ve bazı velilerin de katıldiğı iftar yemeği oldukça samimi bir ortamda geçti.

İftarda Okul Müdürü Faruk Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can birer konuşma yaptılar.

Atatürk İlkokulundaki iftar yemeği okul merdivenlerinde çektirilen anı fotoğrafı ile sona erdi.