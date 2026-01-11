Akyazı Bakkallar Bayiler ve Sebzeciler Odasında kongre Hüseyin Kaliç bir kez daha güven tazeledi

​​​​​​​Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk’ün divan başkanlığı yaptığı kongrede Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin

Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk’ün divan başkanlığı yaptığı kongrede Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz ve Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay’da divanda görev aldılar.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan genel kurulda Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap, denetçiler raporu ile tahmini bütçesi okundu ve kabul edildi. Ve böylece yönetim ile denetim kurulları da ibra edilmiş oldu.

Dilek ve temennilerde söz alan Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca genel kurula hitap ettikten ve başkada konuşmacı olmadığından divan başkanı tarafından genel kurulun seçim bölümünün tamamlanması için yetkiyi İlçe Seçim Kurulu üyelerine bıraktı.

Tek listeyle girilen seçimlerde Hüseyin Kaliç rakipsiz bir kez daha yönetim kurulu başkanlığına seçilmiş oldu. Kaliç seçildikten sonra hem misafirlerine hem de üyelerine teşekkür etti.

yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri