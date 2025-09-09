AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır Şehir buluşması için Akyazı’da

AK Parti Kocaeli Milletvekil Sami Çakır Genel Merkezinin talimatları doğrultusunda geldiği Akyazı’da partilileri ile bir araya geldi ve Akyazı çarşı içini gezerek vatandaşlarla buluştu.

Şehir buluşması kapsamında Akyazı’ya geldi .

Şehir buluşması projesi kapsamında Akyazı’ya gelen Milletvekili Sami Çakır, İlçe teşkilatını ziyaret etti İlçe başkanı Mesut Ekrem, Kadın ve Gençlik Kolları başkan ve yönetimlerinden çalışmaları ile ilgili olarak geniş bilgiler aldı. Daha sonra önceki dönemlerde İlçe başkanlığı yapan partilileri ile bir araya gelen ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunan Milletvekili Çakır çarşı içini gezerek Esnaf ve Vatandaşlarla buluştu ve sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve sorunlarını dinledi. Milletvekili Çakır’ın çarşı içindeki ziyaretlerine Belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe başkanı Mesut Ekrem’de eşlik yaptı.

Ziyaretlerini tamamlayan Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır Akyazı’dan ayrıldı.