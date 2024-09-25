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Giriş Tarihi : 25-09-2024 17:55

ADALET GÖREVİNE DÖN DEDİ

​​​​​​​Akyazı SEDAŞ İşletme şefliğinde 2008-2022 yıllarında Arıza Bakım Onarım Vardiya amiri olarak çalışan Erol Demircan 2022 yılında  üst yöneticilerle anlaşmazlığa düşünce

ADALET GÖREVİNE DÖN DEDİ

Akyazı SEDAŞ İşletme şefliğinde 2008-2022 yıllarında Arıza Bakım Onarım Vardiya amiri olarak çalışan Erol Demircan 2022 yılında  üst yöneticilerle anlaşmazlığa düşünce görevden alınmıştı.

Demircan’ın başlattığı ve 2 yıl süren hukuk mücadelesi lehine sonuçlanınca göreve geri döndü. Vardiya amiri olarak görevine başladı.

Demircan’ın görevine geri dönmesi sevenlerini mutlu etti.

 

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