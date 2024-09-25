ADALET GÖREVİNE DÖN DEDİ

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Akyazı SEDAŞ İşletme şefliğinde 2008-2022 yıllarında Arıza Bakım Onarım Vardiya amiri olarak çalışan Erol Demircan 2022 yılında üst yöneticilerle anlaşmazlığa düşünce görevden alınmıştı.
Demircan’ın başlattığı ve 2 yıl süren hukuk mücadelesi lehine sonuçlanınca göreve geri döndü. Vardiya amiri olarak görevine başladı.
Demircan’ın görevine geri dönmesi sevenlerini mutlu etti.