30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTOLANIYOR

​​​​​​​Türk Milletinin tarihinde altın bir sayfa olan 30 Ağustos Zaferinin 103'üncü yılında Zafer Bayramı programı 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlanacak.

Akyazı’daki tören Atatürk Anıtı önünde saat 10.30 da Kaymakam Vekili, Sakarya Vali yardımcısı Haluk ÇAKMAK, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Garnizon Komutanı anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunacak, ardından İstiklal Marşı söylenecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Asteğmen Tarık Cıncık tarafından yapılacak. Ardından 2 öğrenci tarafından kahramanlık şiiri okunacak.

Anıt önündeki törenin ardından saat 11.00 de Kaymakamlık makamında Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Haluk ÇAKMAK Tebrikleri kabul edecek.