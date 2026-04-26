23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İÇİN DÜZENLENEN YARIŞMALARDA DERECE ALAN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

​​​​​​​TBMM’nin 106. Yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile okullar arasında düzenlenen Resim, Şiir, Kompozisyon ve Masa Tenisi yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

TBMM’nin 106. Yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile okullar arasında düzenlenen Resim, Şiir, Kompozisyon ve Masa Tenisi yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal tesislerinde düzenlenen kutlama programı sırasında yapılan yarışmalar ve dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve diğer protokol tarafından verildi.

YAPILAN YARIŞMALAR VE DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

Masa Tenisi Küçük Kızlar: Paris Orta Okulu 1-Hirasu Kopya 2- Zeynep Ela Traş, 3-Elif Ceren Yılmaz

Masa Tenisi Küçük Erkekler: Küçücek Ortaokulu 1- Ömer Beyazıt Yıldız 2-Ahmet Talha Oğuzal 3-Mehmet Çınar Tarcan

Masa Tenisi Yıldız Kızlar: Cumhuriyet Ortaokulu 1-Zeynep Neva Selçuk 2- 2-Öykü Başer

Masa Tenisi Yıldız Erkekler: TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu 1-Yusuf Salih Yayla 2-Ahmet Emin Şükür 3- Ömer Sapan

İlkokullar arası resim Yarışması: 1-Abdurrahman Başkaya (İnönü İlkokulu) 2-Alparslan Durmuş (Vakıf İlkokulu

Ortaokullar Arası Resim Yarışması: 1-1-Fatmanur Çelik (Atatürk Ortaokulu) 2-Hizanur Güzel (Kabakulak AKV Ortaokulu) 3- Serra Rukiye Altuntaş (TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu)

Ortaokullar Arası Şiir yazma Yarışması: 1- Menderes Efe Yanpınar (TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu) 2-Irmak Naz Günçol (Vakıf Ortaokulu) 3-Aybüke Yıldız (Kabakulak AKV Ortaokulu)

Ortaokullar arası Kompozisyon Yarışması: 1-Elif Gülten (Şehit Ahmet Çondul Ortaokulu) 2-Elif Elçin Sayın (TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu) 3- Ayşe mihra Yıldız (Kuzuluk Enver Ören Ortaokulu)