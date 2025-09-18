19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANIYOR

19 Eylül Gaziler Günü programı, 19 Eylül 2025 Cuma günü yapılacaktır. Gaziler Günü 19 Eylül Cuma günü saat 08.00’da başlayıp saat 24:00’te sona erer.

Her yıl kutlanmakta olan Gaziler günü 19 Eylül 2025 (Cuma) günü Akyazı’da da törenle kutlanacak.

Kaymakamlık tarafından duyurulan kutlama programı şöyle:

A-ÇELENK TÖRENİ

Çelenk Töreni; 19 Eylül Cuma günü saat 10.00 'da Merkez Atatürk Anıtı önünde

Çelenk sunumu: Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı VE Türkiye Muharip

Gaziler Derneği Akyazı Temsilciliği

Ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar: Akyazı Garnizon Komutanlığını temsilen Askerlik

Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Tarık CINCIK ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı

Temsilcisi Mehmet Hikmet DESTECİ tarafından yapılacak,

Akyazı İlçe Müftülüğünce, 19 Eylül Cuma günü öğlen namazından önce şehitlerimiz ve gazilerimiz

için Gazi Süleymanpaşa Camiinde Mevlid-i Şerif okutulacak, Kamu Kurum ve Kuruluşları Türk

bayrakları ile süslenecek