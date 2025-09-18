Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 18-09-2025 20:23

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANIYOR

19 Eylül Gaziler Günü programı, 19 Eylül 2025 Cuma günü yapılacaktır. Gaziler Günü 19 Eylül Cuma günü saat 08.00’da başlayıp saat 24:00’te sona erer.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLANIYOR

Her yıl kutlanmakta olan Gaziler günü 19 Eylül 2025 (Cuma) günü Akyazı’da da törenle kutlanacak.

Kaymakamlık tarafından duyurulan kutlama programı şöyle:

A-ÇELENK TÖRENİ

    Çelenk Töreni; 19 Eylül Cuma günü saat 10.00 'da Merkez Atatürk Anıtı önünde 

          Çelenk sunumu: Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı VE  Türkiye Muharip      

          Gaziler Derneği Akyazı Temsilciliği

   Ardından Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak.

   Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar: Akyazı Garnizon Komutanlığını temsilen Askerlik  

   Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Tarık CINCIK ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Akyazı

   Temsilcisi Mehmet Hikmet DESTECİ tarafından yapılacak,

 

   Akyazı İlçe Müftülüğünce, 19 Eylül Cuma günü öğlen namazından önce şehitlerimiz ve  gazilerimiz    

   için Gazi Süleymanpaşa Camiinde Mevlid-i Şerif okutulacak, Kamu Kurum ve Kuruluşları Türk

    bayrakları ile süslenecek

